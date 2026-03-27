Eveil Musical 0-3 ans Roubaix
Eveil Musical 0-3 ans Roubaix samedi 4 avril 2026.
Eveil Musical 0-3 ans
301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 11:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Eveil musical 0-3 ans
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### avec Elsa Poinat
Selon une thématique définie en amont, ces ateliers parent-enfants permettront aux tout-petits de manipuler des instruments et de s’éveiller en collectif. Nous chanterons tous ensemble et des jeux musicaux seront proposés afin de partager un moment de complicité.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Eveil musical 0-3 ans
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### avec Elsa Poinat
Selon une thématique définie en amont, ces ateliers parent-enfants permettront aux tout-petits de manipuler des instruments et de s’éveiller en collectif. Nous chanterons tous ensemble et des jeux musicaux seront proposés afin de partager un moment de complicité.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. .
301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr
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English :
Eveil musical 0-3 years
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### with Elsa Poinat
Based on a theme defined in advance, these parent-child workshops will enable toddlers to manipulate instruments and learn as a group. We’ll sing together and play musical games to share a moment of complicity.
For children aged 0-3 and their parents.
L’événement Eveil Musical 0-3 ans Roubaix a été mis à jour le 2026-03-27 par Hauts-de-France Tourisme
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