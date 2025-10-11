Eveil musical 6 mois 5 ans Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Chant, expression corporelle, jeux de rythmes, jeux de sons, manipulation de petites percussions Viens découvrir le monde de la musique et partager un moment entre petits musiciens.

Tu vas jouer, sauter, chanter, danser, t’amuser, en musique?!

6 mois > 5 ans, sur réservation .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

