Eveil musical 6 mois 5 ans Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Chant, expression corporelle, jeux de rythmes, jeux de sons, manipulation de petites percussions Viens découvrir le monde de la musique et partager un moment entre petits musiciens.
Tu vas jouer, sauter, chanter, danser, t’amuser, en musique?!
6 mois > 5 ans, sur réservation .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
