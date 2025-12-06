Eveil musical 6 mois 5 ans Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Eveil musical 6 mois 5 ans

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2025-12-06

2025-12-06

Chant, expression corporelle, jeux de rythmes, jeux de sons, manipulation de petites percussions Viens découvrir le monde de la musique et partager un moment entre petits musiciens.

Sur inscription, 6 mois > 5ans

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055407165 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English :

Singing, body expression, rhythm games, sound games, handling small percussion instruments: Come and discover the world of music and share a moment with other little musicians.

Registration required, 6 months > 5 years

