Eveil musical 6 mois 5 ans Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Eveil musical 6 mois 5 ans Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 6 décembre 2025.
Eveil musical 6 mois 5 ans
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Chant, expression corporelle, jeux de rythmes, jeux de sons, manipulation de petites percussions Viens découvrir le monde de la musique et partager un moment entre petits musiciens.
Sur inscription, 6 mois > 5ans
Chant, expression corporelle, jeux de rythmes, jeux de sons, manipulation de petites percussions Viens découvrir le monde de la musique et partager un moment entre petits musiciens.
Sur inscription, 6 mois > 5ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055407165 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English :
Singing, body expression, rhythm games, sound games, handling small percussion instruments: Come and discover the world of music and share a moment with other little musicians.
Registration required, 6 months > 5 years
L’événement Eveil musical 6 mois 5 ans Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cœur Haute Lande