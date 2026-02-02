Eveil musical Blue Fox Coffee Agen

Eveil musical

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-11

Le Blue Fox Coffee organise une animation avec Chuchoconto pour les enfants de 2 mois à 4 ans, incluant des jeux de gestes et de voix sur des chansons. Un goûter est proposé pour les parents. L’événement aura lieu le samedi 7 février de 15h à 18h, et l’entrée est gratuite sans inscription.

+33 6 95 04 83 91 bluefoxcoffee@outlook.fr

English : Eveil musical

Blue Fox Coffee organizes an animation with Chuchoconto for children aged 2 months to 4 years, including gesture and voice games to songs. A snack is provided for parents. The event takes place on Saturday, February 7, from 3 to 6 p.m., and admission is free without registration.

L’événement Eveil musical Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen