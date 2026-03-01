Eveil musical avec Connexion et Résonnance RPE Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs
Eveil musical avec Connexion et Résonnance RPE Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs mardi 31 mars 2026.
Eveil musical avec Connexion et Résonnance
RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 09:00:00
fin : 2026-04-21 11:00:00
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-21
Eveil musical avec Connexion et Résonnance, sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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L’événement Eveil musical avec Connexion et Résonnance Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-03-18 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III