Eveil musical avec l’association Tralalère Médiathèque Pierre De Coubertin Besançon

Eveil musical avec l'association Tralalère Médiathèque Pierre De Coubertin Besançon

Eveil musical avec l’association Tralalère Médiathèque Pierre De Coubertin Besançon samedi 4 octobre 2025.

Eveil musical avec l’association Tralalère Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Pierre De Coubertin Doubs

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00

Une plongée dans la musique avec les tout-petits : jeux de doigts, chansons à gestes, découverte d’instruments, histoires musicales, rondes…
Samedi 4 octobre – De 10h30 à 11h15
De 0 à 4 ans.

Médiathèque Pierre De Coubertin 1 PLACE COUBERTIN 25000 Besançon Besançon 25000 Montrapon Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878213 https://bibliotheques.besancon.fr/
Biblis en folie 2025

@Ministère de la Culture