Eveil musical avec l’association Tralalère Médiathèque Pierre De Coubertin Besançon

Eveil musical avec l’association Tralalère Médiathèque Pierre De Coubertin Besançon samedi 4 octobre 2025.

Eveil musical avec l’association Tralalère Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Pierre De Coubertin Doubs

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00

Une plongée dans la musique avec les tout-petits : jeux de doigts, chansons à gestes, découverte d’instruments, histoires musicales, rondes…

Samedi 4 octobre – De 10h30 à 11h15

De 0 à 4 ans.

Médiathèque Pierre De Coubertin 1 PLACE COUBERTIN 25000 Besançon Besançon 25000 Montrapon Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878213 https://bibliotheques.besancon.fr/

Biblis en folie 2025

@Ministère de la Culture