Eveil musical avec le bal des oiseaux

bibliothèque Millières Millières Manche

2025-11-22

Dans le cadre du bal des oiseaux, les bibliothèques vous proposent une séance d’Eveil musical avec Réveil es sens.

Sur inscription au 02 33 76 10 52 ou à culture@cocm.fr ou le jour J selon les places disponibles. Pour les enfants de 0 à 5 ans et leur(s) adulte(s) préféré(s) .

bibliothèque Millières Millières 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52

Eveil musical avec le bal des oiseaux

