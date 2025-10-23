Éveil musical ‘Baby Jotax’ Bébés et tout-petits, au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris

Éveil musical ‘Baby Jotax’ Bébés et tout-petits, au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris jeudi 23 octobre 2025.

D’étranges bruitages cascadent au premier plan et résonnent jusqu’au Laos en percutant une fable médiévale contemporaine… Oui, dans le monde de Mamie Jotax, tout peut exister et vous y êtes les bienvenu·es les (grands) enfants !

Camille Maussion : saxophone ténor, soprano, compositions

Carmen Lefrançois : saxophones alto, soprano, flûte, compositions

Pour les bébés et enfants de 2 mois à 5 ans.

Ouverture des portes 30 minutes avant.

Réservations vivement conseillées, jauge limitée.

Dans le cadre des festivals Graines de jazz et Jazz sur Seine 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Éveil musical — Baby Jotax c’est la version pour les tout petits du duo Mamie Jotax de Camille Maussion et Carmen Lefrançois. La bulle onirique de ces deux musiciennes accueille instantanément les petits promeneurs d’oreilles curieuses et le temps de ce mirage musical, entendons des feulements, des hoquets, des saxophones endiablés mêlés à des voix angéliques.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 11h00 à 11h30

payant

Tarif en ligne : 13 euros

Tarif sur place : 15 euros.

Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 5 ans.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

