Éveil musical Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-21 11:00:00
2025-10-21
Éveil musical par la musicothérapeute Juliane Seller
Séance d’éveil musical à partager en famille.
Thème Lo Bal deus Animaus (= Le bal des animaux)
À partir de 3 ans Accompagné.e d’un adulte Sur inscription à la médiathèque .
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
English :
Musical awakening by music therapist Juliane Seller
German :
Musikalisches Erwachen durch die Musiktherapeutin Juliane Seller
Italiano :
Risveglio musicale a cura della musicoterapeuta Juliane Seller
Espanol :
El despertar musical de la musicoterapeuta Juliane Seller
