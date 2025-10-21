Éveil musical Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Éveil musical Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre mardi 21 octobre 2025.

Éveil musical

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 11:00:00

2025-10-21

Éveil musical par la musicothérapeute Juliane Seller

Séance d’éveil musical à partager en famille.

Thème Lo Bal deus Animaus (= Le bal des animaux)

À partir de 3 ans Accompagné.e d’un adulte Sur inscription à la médiathèque .

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

English :

Musical awakening by music therapist Juliane Seller

German :

Musikalisches Erwachen durch die Musiktherapeutin Juliane Seller

Italiano :

Risveglio musicale a cura della musicoterapeuta Juliane Seller

Espanol :

El despertar musical de la musicoterapeuta Juliane Seller

