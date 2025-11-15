Éveil musical bébé 0-3 ans Cocoon moi Vichy

Éveil musical bébé 0-3 ans

Cocoon moi 7 rue Voltaire Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Au cours de cette découverte musicale, votre enfant sera au coeur de l’animation grace aux chansons, Berceuses, comptines jeux de doigts, massages, decouverte et manipulation d instruments de musique

.

Cocoon moi 7 rue Voltaire Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 61 16 20

English :

During this musical discovery program, your child will be at the heart of the activities with songs, lullabies, nursery rhymes, fingerplays, massages and musical instrument discovery and handling

German :

Bei dieser musikalischen Entdeckungsreise steht Ihr Kind im Mittelpunkt der Animation mit Liedern, Wiegenliedern, Reimen, Fingerspielen, Massagen, Entdeckung und Handhabung von Musikinstrumenten

Italiano :

Durante questo programma di scoperta musicale, il bambino sarà al centro dell’animazione grazie a canzoni, ninne nanne, filastrocche, giochi di dita, massaggi e la scoperta e la manipolazione di strumenti musicali

Espanol :

Durante este programa de descubrimiento musical, su hijo estará en el centro de la animación gracias a canciones, nanas, canciones infantiles, juegos con los dedos, masajes y el descubrimiento y manejo de instrumentos musicales

L’événement Éveil musical bébé 0-3 ans Vichy a été mis à jour le 2025-10-27 par Vichy Destinations