Eveil musical Place Yann du Gouf Capbreton
mercredi 16 septembre 2026 · Place Yann du Gouf · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Eveil musical
Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’écume des jours Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 11:00:00
fin : 2026-09-16 11:45:00
Date(s) :
2026-09-16
Vivez un moment ludique et doux adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons avec la musicienne Marie-Sophie Trottet.
Gratuit
11h / 0-5 ans
Réservations : 05 58 72 21 61
Vivez un moment ludique et doux adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons avec la musicienne Marie-Sophie Trottet.
Gratuit
11h / 0-5 ans
Réservations : 05 58 72 21 61 .
Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
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English : Eveil musical
Enjoy a fun and gentle experience designed for toddlers to discover the world of sounds with musician Marie-Sophie Trottet.
Free
11 a.m. / Ages 0–5
Reservations: 05 58 72 21 61
L’événement Eveil musical Capbreton a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS
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