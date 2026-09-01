Eveil musical Place Yann du Gouf Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Eveil musical

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’écume des jours Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 11:00:00

fin : 2026-09-16 11:45:00

Date(s) :

2026-09-16

Vivez un moment ludique et doux adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons avec la musicienne Marie-Sophie Trottet.

Gratuit

11h / 0-5 ans

Réservations : 05 58 72 21 61

Vivez un moment ludique et doux adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons avec la musicienne Marie-Sophie Trottet.

Gratuit

11h / 0-5 ans

Réservations : 05 58 72 21 61 .

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

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English : Eveil musical

Enjoy a fun and gentle experience designed for toddlers to discover the world of sounds with musician Marie-Sophie Trottet.

Free

11 a.m. / Ages 0–5

Reservations: 05 58 72 21 61

L’événement Eveil musical Capbreton a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS