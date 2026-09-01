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Eveil musical Place Yann du Gouf Capbreton

mercredi 16 septembre 2026 · Place Yann du Gouf · Capbreton

Eveil musical Place Yann du Gouf Capbreton

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place Yann du Gouf
Adresse
Médiathèque-ludothèque L'écume des jours
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif

Capbreton

Eveil musical

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’écume des jours Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 11:00:00
fin : 2026-09-16 11:45:00

Date(s) :
2026-09-16

Vivez un moment ludique et doux adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons avec la musicienne Marie-Sophie Trottet.
Gratuit
11h / 0-5 ans
Réservations : 05 58 72 21 61
Vivez un moment ludique et doux adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons avec la musicienne Marie-Sophie Trottet.
Gratuit
11h / 0-5 ans
Réservations : 05 58 72 21 61   .

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61 

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English : Eveil musical

Enjoy a fun and gentle experience designed for toddlers to discover the world of sounds with musician Marie-Sophie Trottet.
Free
11 a.m. / Ages 0–5
Reservations: 05 58 72 21 61

L’événement Eveil musical Capbreton a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS

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