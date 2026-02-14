Eveil musical : Chansons, comptines et jeux de doigts, Médiathèque de Fives, Lille

Eveil musical : Chansons, comptines et jeux de doigts Mercredi 18 mars, 10h30 Médiathèque de Fives Nord

Sur réservation

Début : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Chansons comptines et jeux de doigts

Eveil musical accompagné au ukulélé, à la clarinette, au tambourin et petits instruments de percussions.

Par les musiciens intervenants du conservatoire de Lille pour la semaine de la petite enfance 2026.

Autour d’albums Jeunesse de la bibliothèque, à emprunter sans modération!

Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 55 14 »}]

Une bulle artistique proposée par les musiciens, comédiens, danseurs intervenants du conservatoire.

