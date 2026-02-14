Eveil musical : Chansons, comptines et jeux de doigts, Médiathèque de Fives, Lille
Eveil musical : Chansons, comptines et jeux de doigts, Médiathèque de Fives, Lille mercredi 18 mars 2026.
Eveil musical : Chansons, comptines et jeux de doigts Mercredi 18 mars, 10h30 Médiathèque de Fives Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00
Chansons comptines et jeux de doigts
Eveil musical accompagné au ukulélé, à la clarinette, au tambourin et petits instruments de percussions.
Par les musiciens intervenants du conservatoire de Lille pour la semaine de la petite enfance 2026.
Autour d’albums Jeunesse de la bibliothèque, à emprunter sans modération!
Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 55 14 »}]
Une bulle artistique proposée par les musiciens, comédiens, danseurs intervenants du conservatoire.
BmL_2025