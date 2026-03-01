Eveil musical CODA, à petits pas Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Eveil musical CODA, à petits pas

Samedi 14 mars 2026 à partir de 10h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Eveil musical CODA, à petits pas animé par Jenna Bersez dans le cadre du dispositif mis en place par la Bibliothèque Départementale pour les enfants jusqu’à 3 ans à la Médiathèque.

Coda, petit ours curieux, tend l’oreille.



Un son par ci, un autre par-là ! Il se met à bouger, à jouer et invite les enfants à partager avec lui cette exploration musicale pleine de surprises.



Aux côtés de Jenna Bersez, les tout-petits découvriront une palette d’instruments, manipulent, écoutent et se balancent au rythme des sons.



Un spectacle immersif et interactif qui stimule les sens, la créativité et le partage.



Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque au 04 90 73 30 51. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51

English :

Eveil musical CODA, à petits pas animated by Jenna Bersez as part of the program set up by the Bibliothèque Départementale for children up to 3 years old at the Médiathèque.

