Eveil musical de 0 à 6 ans médiathèque Castelnau-Chalosse lundi 16 février 2026.
médiathèque 74 Place de la Chalosse Castelnau-Chalosse Landes
Un moment ludique et doux, adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons avec des instruments mis à disposition ! Un réel développement sensoriel et musical où le lien parent-enfant est renforcé.
médiathèque 74 Place de la Chalosse Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Eveil musical de 0 à 6 ans
A gentle, playful way for toddlers to discover the world of sounds, with instruments at their disposal! A real sensory and musical development that strengthens the parent-child bond.
