Eveil musical de 0 à 6 ans médiathèque Castelnau-Chalosse

Eveil musical de 0 à 6 ans

médiathèque 74 Place de la Chalosse Castelnau-Chalosse Landes

Un moment ludique et doux, adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons avec des instruments mis à disposition ! Un réel développement sensoriel et musical où le lien parent-enfant est renforcé.

médiathèque 74 Place de la Chalosse Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Eveil musical de 0 à 6 ans

A gentle, playful way for toddlers to discover the world of sounds, with instruments at their disposal! A real sensory and musical development that strengthens the parent-child bond.

