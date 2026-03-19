ÉVEIL MUSICAL MÉDIATHÈQUE Eaunes

ÉVEIL MUSICAL

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Â partir de jeux autour de l’écoute et de l’exploration sensorielle du monde sonore.

Âpartir de jeux autour de l’écoute et de l’exploration sensorielle du monde sonore, les enfants vont explorer des jeux collectifs autour des qualités du son, du rythme. Jeux vocaux, jeux instrumentaux, jeux dansés, correspondant à leur âge et maturité. Avec l’association DOREMIFA Soleil. Ateliers parents enfants de 6 mois à 3 ans .

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games based on listening and sensory exploration of the world of sound.

L’événement ÉVEIL MUSICAL Eaunes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE