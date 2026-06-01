Eveil musical place de la mairie Escource
Eveil musical place de la mairie Escource mercredi 10 juin 2026.
Escource
Eveil musical
place de la mairie Ludo-médiathèque Espace Marc Lauga Escource Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 15:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Eveil musical de 7 à 11 ans avec Florian Delabracherie
Sur inscription
Eveil musical de 7 à 11 ans avec Florian Delabracherie
Sur inscription .
place de la mairie Ludo-médiathèque Espace Marc Lauga Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 23 71 animation.eml@escource.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eveil musical
Eveil musical from 7 to 11 years old with Florian Delabracherie
Registration required
L’événement Eveil musical Escource a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Escource (Landes)
- A vos pinceaux ! place de la mairie Escource 13 juin 2026
- Sophrologie adultes place de la mairie Escource 27 juin 2026
- Club Jeux place de la mairie Escource 27 juin 2026