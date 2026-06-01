Eveil musical place de la mairie Escource mercredi 10 juin 2026.

Escource

Eveil musical

place de la mairie Ludo-médiathèque Espace Marc Lauga Escource Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Eveil musical de 7 à 11 ans avec Florian Delabracherie

Sur inscription

Eveil musical de 7 à 11 ans avec Florian Delabracherie

Sur inscription .

place de la mairie Ludo-médiathèque Espace Marc Lauga Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 23 71 animation.eml@escource.fr

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English : Eveil musical

Eveil musical from 7 to 11 years old with Florian Delabracherie

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L’événement Eveil musical Escource a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur Haute Lande