Eveil musical Florange lundi 16 février 2026.
51 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Lundi Samedi 2026-02-16 16:00:00
fin : 2026-02-16 17:00:00
2026-02-16 2026-04-11 2026-04-30
Rythmez votre samedi après-midi avec une récréation artistique ! Chant, manipulation d’instruments, éveil au sens du rythme… Votre enfant pourra exprimer tout son talent ! Un programme ludique dispensé par une enseignante de l’école de musique de la Vallée de la Fensch.Enfants
51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr
Get your Saturday afternoon off to an artistic start! Singing, playing instruments, developing a sense of rhythm? Your child can express all his or her talent! A fun program taught by a teacher from the Fensch Valley Music School.
