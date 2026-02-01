Eveil musical La maison des 1000 bulles Fumel
Eveil musical La maison des 1000 bulles Fumel mardi 3 février 2026.
Eveil musical
La maison des 1000 bulles 3 Passage Paul Froment Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Eveil musical avec Mélodie de l’éveil .
Pour les moins de 3 ans.
Réservation et renseignements par téléphone.
La maison des 1000 bulles 3 Passage Paul Froment Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 80 80 08 1000bulles@cc-dufumelois.fr
English : Eveil musical
Musical awakening with Mélodie de l’éveil .
For children under 3.
Reservations and information by phone.
L’événement Eveil musical Fumel a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot