AGENDA · Genouillac
Eveil musical Genouillac
mardi 22 septembre 2026 · Genouillac
Informations pratiques
Genouillac
Eveil musical
Salle polyvalente Genouillac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-09-22 11:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Eveil musical
10h à 11h
Gratuit
Salle polyvalente de GENOUILLAC
Avec la compagnie Fée d’hiver
–> Loulourelais .
Salle polyvalente Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Eveil musical
L’événement Eveil musical Genouillac a été mis à jour le 2026-09-10 par Portes de la Creuse en Marche
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