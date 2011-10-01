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AGENDA · Genouillac

Eveil musical Genouillac

mardi 22 septembre 2026 · Genouillac

Eveil musical Genouillac

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
23350 Genouillac
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Genouillac

Eveil musical

Salle polyvalente Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-09-22 11:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Eveil musical
10h à 11h
Gratuit
Salle polyvalente de GENOUILLAC
Avec la compagnie Fée d’hiver

–> Loulourelais   .

Salle polyvalente Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35  rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Eveil musical

L’événement Eveil musical Genouillac a été mis à jour le 2026-09-10 par Portes de la Creuse en Marche

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