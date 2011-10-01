Informations pratiques

Genouillac

Eveil musical

Salle polyvalente Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-09-22 11:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Eveil musical

10h à 11h

Gratuit

Salle polyvalente de GENOUILLAC

Avec la compagnie Fée d’hiver

–> Loulourelais .

Salle polyvalente Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Eveil musical

L’événement Eveil musical Genouillac a été mis à jour le 2026-09-10 par Portes de la Creuse en Marche