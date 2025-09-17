EVEIL MUSICAL Gignac

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Début : 2025-09-17

Nous vous proposons un moment musical partagé entre enfants et adultes, basé sur l’exploration instrumentale et vocale. Notre musicienne accompagne les tout-petits dans leurs découvertes sonores et leur propose des instruments variés ainsi qu’un temps chanté, avec des comptines d’ici et d’ailleurs.

Par l’association Note d’éveil.

Pour les enfants de 0 à 3 ans .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

English :

We offer a musical experience shared by children and adults, based on instrumental and vocal exploration. Our musician accompanies toddlers in their sound discoveries, offering them a variety of instruments as well as a time for singing, with nursery rhymes from near and far.

German :

Wir bieten Ihnen eine gemeinsame musikalische Zeit mit Kindern und Erwachsenen an, die auf der Erkundung von Instrumenten und Stimmen basiert. Unsere Musikerin begleitet die Kleinsten bei ihren Klangentdeckungen und bietet ihnen verschiedene Instrumente sowie eine Gesangsstunde mit Reimen von hier und anderswo an.

Italiano :

Offriamo un’esperienza musicale condivisa da bambini e adulti, basata sull’esplorazione strumentale e vocale. Il nostro musicista accompagnerà i vostri piccoli alla scoperta di nuovi suoni, suonando una varietà di strumenti e cantando filastrocche vicine e lontane.

Espanol :

Ofrecemos una experiencia musical compartida por niños y adultos, basada en la exploración instrumental y vocal. Nuestro músico acompañará a tus pequeños mientras descubren nuevos sonidos, tocando diversos instrumentos y cantando canciones infantiles de cerca y de lejos.

