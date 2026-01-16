Éveil Musical Bibliothèque Hénansal

Éveil Musical

Bibliothèque 2 Rue de l’École Hénansal Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-04 10:00:00

2026-03-04

Un voyage sensoriel pour les petites oreilles entre 0-3 ans. Rendez-vous un mercredi par mois, dans les bibliothèques du territoire.

Le nombre de places est limité, l’inscription est fortement recommandée ! .

