Éveil Musical Bibliothèque Hénansal mercredi 4 mars 2026.
Bibliothèque 2 Rue de l’École Hénansal Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-04 10:00:00
Un voyage sensoriel pour les petites oreilles entre 0-3 ans. Rendez-vous un mercredi par mois, dans les bibliothèques du territoire.
Le nombre de places est limité, l’inscription est fortement recommandée ! .
Bibliothèque 2 Rue de l’École Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 53 08
