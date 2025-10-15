Eveil Musical Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde
Atelier d’éveil musical avec démonstration instrumentale et jeux interactifs.
Animé par Francis Dessetz, professeur à l’École de musique de Biganos.
2 séances 10h pour les 0-3 ans et 10h45 pour les 3-6 ans
10 enfants par séance, sur inscription. .
