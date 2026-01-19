Eveil musical Bibliothèque Lanvallay
Eveil musical Bibliothèque Lanvallay mercredi 11 février 2026.
Eveil musical
Bibliothèque 9 Rue Saint-James Lanvallay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
Date(s) :
2026-02-11
De l’éveil musical pour les tout-petits dans votre bibliothèque !
Euriell vous propose des séances d’éveil musical à la bibliothèque
À travers la musique, venez vivre ensemble des émotions ce temps vous est offert pour partager un moment avec votre enfant, autour d’émotions sonores et musicales.
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent Inscription obligatoire auprès d’Euriell ensoidessons@mailo.com .
Bibliothèque 9 Rue Saint-James Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 90 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Eveil musical Lanvallay a été mis à jour le 2026-01-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme