Eveil musical Bibliothèque Lanvallay

Eveil musical

Bibliothèque 9 Rue Saint-James Lanvallay Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-11 10:30:00

fin : 2026-03-11 11:30:00

2026-03-11

De l’éveil musical pour les tout-petits dans votre bibliothèque !

Euriell vous propose des séances d’éveil musical à la bibliothèque

À travers la musique, venez vivre ensemble des émotions ce temps vous est offert pour partager un moment avec votre enfant, autour d’émotions sonores et musicales.

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent Inscription obligatoire auprès d’Euriell ensoidessons@mailo.com .

Bibliothèque 9 Rue Saint-James Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 90 72

