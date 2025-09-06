Eveil musical | Les p’tites notes Creil

Eveil musical | Les p’tites notes

Allée Nelson Creil Oise

Gratuit

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-09-06

Le Conservatoire Nina Simone vous propose des interventions musicales animées par Frédéric Bouché dans vos 3 médiathèques.

Cet atelier itinérant aura lieu chaque samedi (hors vacances scolaires) dans une de vos trois médiathèques, de 10h à 11h pour les enfants de 3 ans et de 11h à 12h pour les enfants de 4 ans.

– Médiathèque Antoine Chanut (Centre-Ville) 6 et 27 septembre, 18 octobre

– Médiathèque L’Abricotine (Rouher): 13 septembre, 4 octobre

– Médiathèque Jean-Pierre Besse (Moulin) 20 septembre, 11 octobre

Renseignement au 03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

