Eveil musical Les P’tits Lus Médiathèque Jean-de-la-Fontaine Saint-Dié-des-Vosges
Eveil musical Les P’tits Lus
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine 6 Rue Renée Fonck Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 09:30:00
fin : 2025-12-17 10:30:00
2025-12-17
Moment d’éveil culturel à destination des tout-petits de 0 à 3 ans avec Élise Eschbach.Enfants
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine 6 Rue Renée Fonck Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 50 67
English :
Cultural activities for toddlers aged 0-3 with Élise Eschbach.
