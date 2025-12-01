Eveil musical Les P’tits Lus Médiathèque Jean-de-la-Fontaine Saint-Dié-des-Vosges

Eveil musical Les P’tits Lus Médiathèque Jean-de-la-Fontaine Saint-Dié-des-Vosges mercredi 17 décembre 2025.

Eveil musical Les P’tits Lus

Médiathèque Jean-de-la-Fontaine 6 Rue Renée Fonck Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 09:30:00
fin : 2025-12-17 10:30:00

Date(s) :
2025-12-17

Moment d’éveil culturel à destination des tout-petits de 0 à 3 ans avec Élise Eschbach.Enfants
0  .

Médiathèque Jean-de-la-Fontaine 6 Rue Renée Fonck Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 50 67 

English :

Cultural activities for toddlers aged 0-3 with Élise Eschbach.

L’événement Eveil musical Les P’tits Lus Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-12-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES