ÉVEIL MUSICAL Marvejols
ÉVEIL MUSICAL Marvejols mercredi 4 mars 2026.
ÉVEIL MUSICAL
9 Avenue de Brazza Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Ouvrez grand vos oreilles Laurent Sauviat vous propose un atelier éveil musical par la percussion
Ouvrez grand vos oreilles Laurent Sauviat vous propose un atelier éveil musical par la percussion .
9 Avenue de Brazza Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open your ears wide: Laurent Sauviat offers a musical awakening workshop using percussion
L’événement ÉVEIL MUSICAL Marvejols a été mis à jour le 2026-02-12 par 48-OT Gévaudan Destination