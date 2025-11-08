Éveil musical Médiathèque James Baldwin Paris

Première séance – Samedi 8 novembre à 16h – à partir de 3 ans :

« Atelier promenade musicale – Parents & Enfants » avec l’École des Parents et des Éducateurs

Les promenades musicales parent/enfant permettent de passer un moment privilégié en famille et au sein d’un groupe, à travers la musique, autour d’un thème à explorer.

Elles sont composées de jeux interactifs permettant de ressentir, reconnaître et reproduire différents éléments musicaux de manière active et sensorielle, de développer créativité et écoute. Nous explorons en inventant, sur divers types de musiques choisis ou improvisés, avec notre voix, notre motricité et avec de nombreux instruments de la famille des petites percussions.

Régulièrement, la médiathèque propose des sessions d’éveil musical pour les enfants ! Venez découvrir la musique à la médiathèque, et expérimenter avec le son, le rythme, les instruments… La première séance aura lieu pendant le festival Monte le son.

Le samedi 08 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Public enfants. A partir de 3 ans.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/