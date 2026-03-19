Éveil musical Médiathèque James Baldwin Paris

Samedi 18 avril – 16h – Jardin des Histoires (3ème étage) – Pour les enfants de 3 mois à 3 ans

Lors de cet atelier, parents et enfants sont réunis en petits groupes pour partager un temps musical tout en complicité. Une séance d’éveil sensoriel où l’écoute et l’expérimentation ouvrent aux découvertes musicales.

Pour les plus petit·e·s, à partir de 3 mois. Veuillez noter l’âge recommandé. Afin de faire profiter de l’expérience au plus grand nombre, privilégiez une venue en binôme (1 adulte + 1 enfant). 12 personnes maximum.

Régulièrement, la médiathèque propose des sessions d’éveil musical pour les enfants ! Venez découvrir la musique à la médiathèque, et expérimenter avec le son, le rythme, les instruments…

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 16h45

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T16:45:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire

