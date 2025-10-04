Eveil musical Médiathèque Les Treize Vents La Hague

2 € par enfant

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T10:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T10:30:00

L’Espace des Parents vous propose un éveil musical !

Venez avec vos plus jeunes enfants à la découverte de la musique autour de chants et d’instruments.

Animé par Vincent.

Public : dès 6 mois et jusqu’à 3 ans.

Renseignements et inscription auprès de Charlotte, Espace des Parents de La Hague.

Médiathèque Les Treize Vents 5 rue de la Houlegatte 50440 La Hague La Hague 50440 Manche Normandie 02 33 04 47 58 https://zigzag.lahague.com/

