Brive-la-Gaillarde

Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas)

Place Nelson Mandela Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 09:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-01-14 2026-03-18 2026-04-10 2026-05-27

Venez vivre un moment agréable et ludique autour d’un éveil musical à partir de 6 mois.

Eveil musical animé par Marie-Laure Jérôme pour les enfants de 6 mois à 3 ans, gratuit, inscription obligatoire.

Infos et réservations 05.55.18.27.69 .

Place Nelson Mandela Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 27 69

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English : Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas)

L’événement Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-14 par Brive Tourisme