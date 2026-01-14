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Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas) Brive-la-Gaillarde

Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas) Brive-la-Gaillarde

Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas) Brive-la-Gaillarde mercredi 14 janvier 2026.

Adresse : Place Nelson Mandela

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mercredi 14 janvier 2026

Fin : mercredi 14 janvier 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas)

Place Nelson Mandela Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 09:30:00
fin : 2026-03-18

Date(s) :
2026-01-14 2026-03-18 2026-04-10 2026-05-27

Venez vivre un moment agréable et ludique autour d’un éveil musical à partir de 6 mois.
Eveil musical animé par Marie-Laure Jérôme pour les enfants de 6 mois à 3 ans, gratuit, inscription obligatoire.
Infos et réservations 05.55.18.27.69   .

Place Nelson Mandela Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 27 69 

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English : Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas)

L’événement Eveil musical (Médiathèque Michel Dumas) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-14 par Brive Tourisme

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