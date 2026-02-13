Eveil musical, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières

Eveil musical Samedi 7 mars, 10h30 Médiathèque Porte Neuve Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – De 3 mois à 3 ans

Début : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:30:00+01:00

Ne dit-on pas que la musique adoucit le moeurs?

Venez vivre un moment d’émotion et découvrir des sonorités inattendues avec les instruments drôles et insolites de Bric a Couac!

Médiathèque Porte Neuve 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Séance d’éveil musical