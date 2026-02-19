Eveil musical On stage ! Le Labo Fabrication d’un contrôleur midi Agen

Eveil musical On stage ! Le Labo Fabrication d’un contrôleur midi

95 Boulevard du Président Carnot Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-09 15:30:00

Date(s) :

2026-04-07

On stage ! est une immersion de 3 jours dans la vie d’un groupe, un voyage sonore dans le monde des musiques amplifiées destiné aux plus petits. C’est une vraie expérience collective qui se vit comme un jeu de découverte, d’expression, d’écoute et de création… Atelier en matinée pour les 7 à 10 ans.

Tourner les potards d’un ampli, gratter les cordes d’une guitare électrique, se lâcher sur les effets, se balader sur les touches d’un clavier, découvrir une loop, frapper les peaux d’une batterie, chanter dans un vrai micro, écrire ou créer son premier texte, chercher et jouer ensemble la bonne rythmique, trouver la bonne mélodie, le bon couplet/refrain sans oublier le break qui tue… Tout un programme !

Les enfants de 7 à 10 ans participant à On stage ! l’après-midi ont également un atelier en matinée proposé par le Labo du Florida, pour le même tarif ! Prévoyez un repas à midi. .

95 Boulevard du Président Carnot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 59 54 chloe@le-florida.org

English : Eveil musical On stage ! Le Labo Fabrication d’un contrôleur midi

On stage! is a 3-day immersion into the life of a band, a sonic journey into the world of amplified music for the very young. It’s a truly collective experience, a game of discovery, expression, listening and creation? Morning workshop for ages 7 to 10.

