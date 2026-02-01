Eveil musical parents-enfants

Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

Date(s) :

2026-02-18

L’atelier propose une approche interactive où les enfants, accompagnés de leurs parents, peuvent toucher, expérimenter, et jouer avec des instruments.

Cette activité favorise l’apprentissage musical, le développement de la motricité fine, la sensibilité auditive et la créativité.

Elle renforce le lien parent-enfant à travers le langage universel de la musique. .

Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Eveil musical parents-enfants Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose