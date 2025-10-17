ÉVEIL MUSICAL Paulhan

ÉVEIL MUSICAL Paulhan vendredi 17 octobre 2025.

20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Rythme, danse, instruments…. Un atelier d’éveil musical pour les tout-petits.

Pour les 0 3 ans.

Gratuit, sur inscription. .

20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

English :

Rhythm, dance, instruments? A musical awakening workshop for toddlers.

German :

Rhythmus, Tanz, Instrumente? Ein Workshop zur musikalischen Früherziehung für die ganz Kleinen.

Italiano :

Ritmo, danza, strumenti? Un laboratorio di consapevolezza musicale per i più piccoli.

Espanol :

Ritmo, danza, instrumentos… Un taller de sensibilización musical para niños pequeños.

