ÉVEIL MUSICAL Paulhan

ÉVEIL MUSICAL
20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Rythme, danse, instruments…. Un atelier d’éveil musical pour les tout-petits.
Pour les 0 3 ans.
Gratuit, sur inscription. .
20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr
English :
Rhythm, dance, instruments? A musical awakening workshop for toddlers.
German :
Rhythmus, Tanz, Instrumente? Ein Workshop zur musikalischen Früherziehung für die ganz Kleinen.
Italiano :
Ritmo, danza, strumenti? Un laboratorio di consapevolezza musicale per i più piccoli.
Espanol :
Ritmo, danza, instrumentos… Un taller de sensibilización musical para niños pequeños.
