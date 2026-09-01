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AGENDA · Plouarzel

Éveil musical Plouarzel

mardi 22 septembre 2026 · Plouarzel

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
09:45:00
Ville
29810 Plouarzel
Département
Finistère
Tarif

Plouarzel

Éveil musical

Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:45:00
fin : 2026-09-22 11:00:00

Date(s) :
2026-09-22

La musicienne Anna Scolan propose deux séances d’éveil musical pour les enfants de 0 à 5 ans à la médiathèque.
Séances à 9h45 et 11h, le mardi 22 septembre.
Gratuit sur réservation   .

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94 

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English :

L’événement Éveil musical Plouarzel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT IROISE BRETAGNE

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