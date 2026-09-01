Informations pratiques

Plouarzel

Éveil musical

Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:45:00

fin : 2026-09-22 11:00:00

Date(s) :

2026-09-22

La musicienne Anna Scolan propose deux séances d’éveil musical pour les enfants de 0 à 5 ans à la médiathèque.

Séances à 9h45 et 11h, le mardi 22 septembre.

Gratuit sur réservation .

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Éveil musical Plouarzel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT IROISE BRETAGNE