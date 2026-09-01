AGENDA · Plouarzel
Éveil musical Plouarzel
mardi 22 septembre 2026 · Plouarzel
Informations pratiques
Plouarzel
Éveil musical
Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:45:00
fin : 2026-09-22 11:00:00
Date(s) :
2026-09-22
La musicienne Anna Scolan propose deux séances d’éveil musical pour les enfants de 0 à 5 ans à la médiathèque.
Séances à 9h45 et 11h, le mardi 22 septembre.
Gratuit sur réservation .
Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94
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English :
L’événement Éveil musical Plouarzel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT IROISE BRETAGNE
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