Eveil musical pour les 4-6 ans SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Eveil musical pour les 4-6 ans

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-04 11:15:00

fin : 2026-03-04 11:45:00

2026-03-04

L’éveil musical pour les tout-petits est avant tout un moment de découverte, de douceur et de partage. Pendant cette séance de 30 minutes, parents et enfants explorent ensemble les sons, les rythmes et les mélodies grâce à des jeux simples, des chansons et la manipulation de petits instruments.

Sur inscription au 05 62 40 87 86 6 enfants (4-6 ans)/ 6 adultes 5€ .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Musical awakening for toddlers is first and foremost a moment of discovery, gentleness and sharing. During this 30-minute session, parents and children explore sounds, rhythms and melodies together, using simple games, songs and small instruments.

