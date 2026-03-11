Eveil musical pour les tout-petits

Bibliothèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Eveil avec Sous Le Manguier Percussions

Avec le Relais Parents Enfants .

Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eveil musical pour les tout-petits

L’événement Eveil musical pour les tout-petits Thiviers a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère