Eveil musical pour les tout-petits Thiviers
Eveil musical pour les tout-petits Thiviers mercredi 20 mai 2026.
Eveil musical pour les tout-petits
Bibliothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Eveil avec Sous Le Manguier Percussions
Avec le Relais Parents Enfants .
Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eveil musical pour les tout-petits
L’événement Eveil musical pour les tout-petits Thiviers a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère