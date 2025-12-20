Eveil musical Rythmes et comptines Square Marcel Pagnol Rochechouart

Eveil musical Rythmes et comptines

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’Espace Familles de Rochechouart vous propose une séance d’éveil musical pour votre enfant. Un atelier proposé par Marine, où votre enfant pourra découvrir les instruments, explorer les sons et les rythmes à travers des jeux et des comptines, pour un éveil sensoriel tout en douceur. Sur inscriptions. .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80

English : Eveil musical Rythmes et comptines

L’événement Eveil musical Rythmes et comptines Rochechouart a été mis à jour le 2025-12-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin