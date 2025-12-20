Eveil musical Rythmes et comptines Square Marcel Pagnol Rochechouart
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
L’Espace Familles de Rochechouart vous propose une séance d’éveil musical pour votre enfant. Un atelier proposé par Marine, où votre enfant pourra découvrir les instruments, explorer les sons et les rythmes à travers des jeux et des comptines, pour un éveil sensoriel tout en douceur. Sur inscriptions. .
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80
