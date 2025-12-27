Eveil Musical, Totems Pacé
Eveil Musical, Totems Pacé jeudi 5 février 2026.
Eveil Musical Totems Pacé Jeudi 5 février 2026, 09h30, 10h30
Gratuit – Réservation conseillée
Mise en musique d’un livre par Christine Bon, intervenante musicienne de l’école de musique et de Danse Accordances – Syrenor.
Jeudi 5 février à 9h30 et à 10h30
A partir de 9 mois, réservation conseillée.
Début : 2026-02-05T09:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-05T11:30:00.000+01:00
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10