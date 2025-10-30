ÉVEIL MUSICAL TROIS PETITES NOTES POUR LES BAMBINS Langres

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Entrée libre

2025-10-30

2025-10-30

Tout public

Dans le cadre du projet Afrique

Comptines, rythmes et découvertes sonores autour de l’Afrique les enfants découvrent les sons, les rythmes et les instruments de manière interactive, en chantant, en jouant et en explorant la musique à travers des jeux, des chansons et des activités amusantes qui éveillent leur sens et leur imagination !

Puis place à la pratique avec la manipulation des instruments à percussion.

Pour les 3 à 6 ans

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

