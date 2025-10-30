ÉVEIL MUSICAL TROIS PETITES NOTES POUR LES BAMBINS Langres
ÉVEIL MUSICAL TROIS PETITES NOTES POUR LES BAMBINS
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
Tout public
Dans le cadre du projet Afrique
Comptines, rythmes et découvertes sonores autour de l’Afrique les enfants découvrent les sons, les rythmes et les instruments de manière interactive, en chantant, en jouant et en explorant la musique à travers des jeux, des chansons et des activités amusantes qui éveillent leur sens et leur imagination !
Puis place à la pratique avec la manipulation des instruments à percussion.
Pour les 3 à 6 ans
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
