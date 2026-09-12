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Éveil musical Trois petites notes pour les juniors Langres

jeudi 29 octobre 2026 · Langres

Éveil musical Trois petites notes pour les juniors Langres

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Adresse
Médiathèque Marcel-Arland
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Éveil musical Trois petites notes pour les juniors

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Tout public
Plongez dans un voyage musical riche en couleurs, en rythmes et en émotions ! L’atelier d’éveil musical Voyage sonore en Afrique invite les petits explorateurs à découvrir un continent à travers ses sons, ses chants et ses instruments, tout en développant l’oreille musicale, la créativité et le sens du rythme. Une expérience ludique et éducative, portée par Babass, musicien passionné et pédagogue de l’école de musique, dans le cadre du projet Joya.
En collaboration avec l’École municipale de musique
Pour les 6 à 10 ans   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Éveil musical Trois petites notes pour les juniors Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

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