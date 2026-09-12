Éveil musical Trois petites notes pour les juniors Langres
jeudi 29 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Éveil musical Trois petites notes pour les juniors
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Tout public
Plongez dans un voyage musical riche en couleurs, en rythmes et en émotions ! L’atelier d’éveil musical Voyage sonore en Afrique invite les petits explorateurs à découvrir un continent à travers ses sons, ses chants et ses instruments, tout en développant l’oreille musicale, la créativité et le sens du rythme. Une expérience ludique et éducative, portée par Babass, musicien passionné et pédagogue de l’école de musique, dans le cadre du projet Joya.
En collaboration avec l’École municipale de musique
Pour les 6 à 10 ans .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Éveil musical Trois petites notes pour les juniors Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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