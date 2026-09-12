Informations pratiques

Langres

Éveil musical Trois petites notes pour les juniors

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Tout public

Plongez dans un voyage musical riche en couleurs, en rythmes et en émotions ! L’atelier d’éveil musical Voyage sonore en Afrique invite les petits explorateurs à découvrir un continent à travers ses sons, ses chants et ses instruments, tout en développant l’oreille musicale, la créativité et le sens du rythme. Une expérience ludique et éducative, portée par Babass, musicien passionné et pédagogue de l’école de musique, dans le cadre du projet Joya.

En collaboration avec l’École municipale de musique

Pour les 6 à 10 ans .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Éveil musical Trois petites notes pour les juniors Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres