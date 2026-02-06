Eveil musical Ussel
Eveil musical Ussel samedi 21 février 2026.
Eveil musical
11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Envie de secouer, taper, gratter, souffler et faire vibrer la musique ? Venez tester une ribambelle d’instruments d’éveil, parfaits pour les petits… et tout aussi amusants pour les grands !
Jeune public dès 1 an. Gratuit .
11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eveil musical
L’événement Eveil musical Ussel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze