Eveil musical Ussel

Eveil musical

11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21



2026-02-21

Envie de secouer, taper, gratter, souffler et faire vibrer la musique ? Venez tester une ribambelle d’instruments d’éveil, parfaits pour les petits… et tout aussi amusants pour les grands !

Jeune public dès 1 an. Gratuit .

11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

English : Eveil musical

