Eveil Musical – La Cabane Villeneuve-sur-Lot, 13 mai 2025 10:00, Villeneuve-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Eveil Musical La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-13 10:00:00

fin : 2025-05-13 11:00:00

2025-05-13

Histoires, comptines, partage des instruments entre maman/papa et bébé ou avec les autres familles et puis… accordéon Léon ! Venez jouer, rire et danser !

Pour les 0-3 ans.

La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Eveil Musical

Stories, nursery rhymes, sharing of instruments between mum/dad and baby or with other families, and then… accordion Léon! Come and play, laugh and dance!

For 0-3 year olds.

German : Eveil Musical

Geschichten, Reime, Teilen der Instrumente zwischen Mutter/Vater und Baby oder mit anderen Familien und dann … Akkordeon Leon! Kommen Sie zum Spielen, Lachen und Tanzen!

Für 0-3-Jährige.

Italiano :

Storie, filastrocche, condivisione di strumenti con mamma, papà e bambino o con altre famiglie e poi… fisarmonica Léon! Venite a giocare, ridere e ballare!

Per bambini da 0 a 3 anni.

Espanol : Eveil Musical

Cuentos, canciones infantiles, compartir instrumentos con mamá, papá y el bebé o con otras familias y después… ¡el acordeón Léon! ¡Ven a jugar, reír y bailar!

Para niños de 0 a 3 años.

