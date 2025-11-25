Eveil musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Eveil musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot mardi 25 novembre 2025.
Eveil musical
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Chansons musique, comptines et bruitages à écouter et à danser.
Atelier pour les 0/3 ans.
Chansons musique, comptines et bruitages à écouter et à danser.
Atelier pour les 0/3 ans. .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Eveil musical
Songs, rhymes and sound effects to listen to and dance to.
Workshop for 0/3 year-olds.
German : Eveil musical
Musiklieder, Reime und Geräusche zum Zuhören und Tanzen.
Workshop für 0/3-Jährige.
Italiano :
Canzoni, filastrocche ed effetti sonori da ascoltare e ballare.
Laboratorio per bambini di 0/3 anni.
Espanol : Eveil musical
Canciones, rimas y efectos sonoros para escuchar y bailar.
Taller para niños de 0/3 años.
L’événement Eveil musical Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot