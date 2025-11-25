Eveil musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Eveil musical

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Chansons musique, comptines et bruitages à écouter et à danser.

Atelier pour les 0/3 ans.

Chansons musique, comptines et bruitages à écouter et à danser.

Atelier pour les 0/3 ans. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Eveil musical

Songs, rhymes and sound effects to listen to and dance to.

Workshop for 0/3 year-olds.

German : Eveil musical

Musiklieder, Reime und Geräusche zum Zuhören und Tanzen.

Workshop für 0/3-Jährige.

Italiano :

Canzoni, filastrocche ed effetti sonori da ascoltare e ballare.

Laboratorio per bambini di 0/3 anni.

Espanol : Eveil musical

Canciones, rimas y efectos sonoros para escuchar y bailar.

Taller para niños de 0/3 años.

L’événement Eveil musical Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot