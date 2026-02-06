Eveil musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Eveil musical

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Nous vous proposons un temps d’éveil musical pédagogique.

De 0 à 6 ans, durée 35 minutes.

Nous vous proposons un temps d’éveil musical pédagogique.

De 0 à 6 ans, durée 35 minutes. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eveil musical

We offer an educational musical awakening program.

Ages 0 to 6, duration: 35 minutes.

L’événement Eveil musical Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot