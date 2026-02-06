Eveil musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Eveil musical La Cabane Villeneuve-sur-Lot lundi 16 février 2026.
Eveil musical
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Nous vous proposons un temps d’éveil musical pédagogique.
De 0 à 6 ans, durée 35 minutes.
Nous vous proposons un temps d’éveil musical pédagogique.
De 0 à 6 ans, durée 35 minutes. .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eveil musical
We offer an educational musical awakening program.
Ages 0 to 6, duration: 35 minutes.
L’événement Eveil musical Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot