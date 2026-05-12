Eveil Nature Mégrit
Eveil Nature Mégrit mercredi 17 juin 2026.
Mégrit
Eveil Nature
Mégrit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Cet atelier s’adresse aux enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, nounou…). Il a été spécialement imaginé pour répondre aux besoins et au rythme des tout-petits, dans un cadre bienveillant et sécurisant.
À travers une variété d’activités sensorielles, artistiques et ludiques, mais aussi des temps de contes, d’exploration libre et de découvertes guidées, les enfants et leurs accompagnants sont invités à partager un moment privilégié en pleine nature.
Cet atelier est une véritable parenthèse de douceur, propice à l’éveil, à la curiosité et au lien, permettant de découvrir la richesse de la vie qui nous entoure.
Les enfants pourront expérimenter avec leurs sens, bouger, observer, toucher, écouter et explorer, tout en développant leur motricité et leur capacité d’attention. Les adultes, quant à eux, sont invités à accompagner ces découvertes et à vivre pleinement ce temps de partage. .
Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 80 37 22
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English :
L’événement Eveil Nature Mégrit a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme