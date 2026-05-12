Mégrit

Eveil Nature

Mégrit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Cet atelier s’adresse aux enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, nounou…). Il a été spécialement imaginé pour répondre aux besoins et au rythme des tout-petits, dans un cadre bienveillant et sécurisant.

À travers une variété d’activités sensorielles, artistiques et ludiques, mais aussi des temps de contes, d’exploration libre et de découvertes guidées, les enfants et leurs accompagnants sont invités à partager un moment privilégié en pleine nature.

Cet atelier est une véritable parenthèse de douceur, propice à l’éveil, à la curiosité et au lien, permettant de découvrir la richesse de la vie qui nous entoure.

​Les enfants pourront expérimenter avec leurs sens, bouger, observer, toucher, écouter et explorer, tout en développant leur motricité et leur capacité d’attention. Les adultes, quant à eux, sont invités à accompagner ces découvertes et à vivre pleinement ce temps de partage. .

Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 80 37 22

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English :

L’événement Eveil Nature Mégrit a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme