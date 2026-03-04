Éveil pour les 0-2 ans, Bibliothèque Duranti, Toulouse

Éveil pour les 0-2 ans Mercredi 1 avril, 10h30 Bibliothèque Duranti Haute-Garonne

Mercredi 1er avril – 10h30

Moment de partage parent/bébé autour de sons, de comptines et de musique.

Bibliothèque Duranti

Sur inscription au 05 62 27 42 52

Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal

