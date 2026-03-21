Éveil printanier Pâques au cœur de la nature Parc public au bord de la Joyeuse (après le pont vert) Châtillon-Saint-Jean

Éveil printanier Pâques au cœur de la nature

Parc public au bord de la Joyeuse (après le pont vert) Les Guilhomonts Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

18ans et + 15€/pers/activité ou 25€/pers/2activités

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Pendant les vacances de Pâques, profitez d’un programme d’activités mêlant nature, détente et loisirs pour toute la famille.



Au programme chasse aux œufs, ateliers sensoriels pour petits et grands, relaxation, land art, olympiades et Loups-Garous IRL

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Parc public au bord de la Joyeuse (après le pont vert) Les Guilhomonts Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 73 61 19 noepeyret@hotmail.fr

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English :

During the Easter vacations, enjoy a program of activities combining nature, relaxation and leisure for the whole family.



On the program: egg hunts, sensory workshops for young and old, relaxation, land art, Olympics and Werewolves IRL

L’événement Éveil printanier Pâques au cœur de la nature Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme