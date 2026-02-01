Éveil sensoriel et artistique Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement PARIS

L’association JE d’enfant vous propose un atelier artistique parent-bébé à la maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement.

Venez partager un temps convivial et créatif, et trouver l’inspiration pour créer des moments d’éveil sensoriel avec votre tout petit.

Temps de partage sensoriel avec votre tout-petit avec l’association Je d’enfants.

Le mercredi 11 février 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public tout-petits et adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 PARIS

+33184821902 maison1000jours20@paris.fr



